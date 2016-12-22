حلب : ” داعش ” يكبد الجيش التركي أكبر خسارة بشرية منذ بدء ” درع الفرات ” .. و المرصد يعلن انتصار التنظيم في المعركة الأولى

أعلن الجيش التركي عن مقتل 14 من عناصره في المعارك ضد تنظيم “داعش” في مدينة الباب بريف حلب، في حصيلة هي الأكبر في يوم واحد منذ الإعلان عن عملية “درع الفرات”.

إلى جانب القتلى، أعلن الجيش عن 33 جريحاً، فيما أكد بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أن مقاتلاته دمرت 67 هدفاً لتنظيم “داعش”، وقتلت 138 عنصراً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان تعليقاً على معارك الأمس، إن “تنظيم الدولة الإسلامية هزم القوات التركية ودرع الفرات في أول معركة من حرب الباب وقتل 42 على الأقل منهم”.

وأكد المرصد أن التنظيم تمكن من ذلك “على الرغم من الكثافة النارية التي استخدمت في استهداف التنظيم بعشرات الصواريخ والقذائف وعشرات الضربات الجوية نفذتها الطائرات التركية مستهدفة المدينة ومواقع التنظيم فيها وبمحيطها”.

وأشار إلى أن التنظيم شن هجوماً معاكساً “عبر تفجير مفخخة وهجوم على المواقع التي تقدمت إليها قوات درع الفرات حيث كانت سيطرت على معظم جبل الشيخ عقيل ومشفى بالقرب منه في غرب المدينة، قبل أن يتمكن التنظيم من استعادتها”.

من جهتها، نشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم مقاطع مصورة تظهر أطفالاً في المشفى وآخرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنهم قضوا جراء القصف الجوي والمدفعي للجيش التركي و”درع الفرات”.

وعلق نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، على تقدم “درع الفرات في ريف حلب بالقول : “تحرير الباب ومنبج السوريتين بريف حلب الشرقي من تنظيم داعش الإرهابي ستتكلل بالنجاح وستنتهي خلال فترة قصيرة”، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الباب محاصرة تماما من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا حالياً”.

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