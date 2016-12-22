حلب : ” داعش ” يكبد الجيش التركي أكبر خسارة بشرية منذ بدء ” درع الفرات ” .. و المرصد يعلن انتصار التنظيم في المعركة الأولى

أعلن الجيش التركي عن مقتل 14 من عناصره في المعارك ضد تنظيم “داعش” في مدينة الباب بريف حلب، في حصيلة هي الأكبر في يوم واحد منذ الإعلان عن عملية “درع الفرات”.
إلى جانب القتلى، أعلن الجيش عن 33 جريحاً، فيما أكد بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أن مقاتلاته دمرت 67 هدفاً لتنظيم “داعش”، وقتلت 138 عنصراً.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان تعليقاً على معارك الأمس، إن “تنظيم الدولة الإسلامية هزم القوات التركية ودرع الفرات في أول معركة من حرب الباب وقتل 42 على الأقل منهم”.
وأكد المرصد أن التنظيم تمكن من ذلك “على الرغم من الكثافة النارية التي استخدمت في استهداف التنظيم بعشرات الصواريخ والقذائف وعشرات الضربات الجوية نفذتها الطائرات التركية مستهدفة المدينة ومواقع التنظيم فيها وبمحيطها”.
وأشار إلى أن التنظيم شن هجوماً معاكساً “عبر تفجير مفخخة وهجوم على المواقع التي تقدمت إليها قوات درع الفرات حيث كانت سيطرت على معظم جبل الشيخ عقيل ومشفى بالقرب منه في غرب المدينة، قبل أن يتمكن التنظيم من استعادتها”.
من جهتها، نشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم مقاطع مصورة تظهر أطفالاً في المشفى وآخرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنهم قضوا جراء القصف الجوي والمدفعي للجيش التركي و”درع الفرات”.
وعلق نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، على تقدم “درع الفرات في ريف حلب بالقول : “تحرير الباب ومنبج السوريتين بريف حلب الشرقي من تنظيم داعش الإرهابي ستتكلل بالنجاح وستنتهي خلال فترة قصيرة”، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الباب محاصرة تماما من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا حالياً”.
يجب استبدال مقتل 138 عنصراً ب “مقتل 138 طفل وإمرأة وشيخ ومدني تحت أنقاض منازلهم”. اللهم إلعن أردوغان وجيشه وكلاب سوريا الذين باعوا عرضهم مقابل الدولار.
هذه ثمرة الاسلحة التي سلمها النظام النصيري لهم في تدمر …
ليش ما عم تنشر يا عكس السير؟؟؟ لتكون خايف على سمعت أردوغان *** أو الكلاب قليلة الأصل اللي عم تقاتل بدعم منه. إتتتتففففوووووووووووووووووووووووو على أحسن واحد بدرع تركيا عضو الناتو محارب الإسلام والمسلمين. الله يردكم خزايا مدحورين.
يجب أعادة النظر بالتسمية الى درع الخيانة أو درع الأوباش . . مجموعة من السفلة المرتزقة عديمي الضمير . . سقطت حلب وأستبيحت ولم يرف لهم جفن أو يطلقوا طلقة واحدة . . وهم لن ولم يطلقوا أي طلقة على النظام . . على الأقل داعش تقوم ببعض التمثيليات مع النظام وتقتل كم نصيري . . أما هم فلم يحاربوا النظام منذ تأسيسهم
طيب شو الحل برأيك معداعش اللي معتبرين كل من لم يبايعهم مهدور الدم
هات لنشوف
انا اول مين راح امشي بالصلح
(اذا داعش بتصالح …..وطبعا اذا حدا رادد عليي والا عليك)
حربنا ضد النظام بدأت كل مين ايدو ألو
وللأسف أصر السوريون ومن يدعمهم على بقاءها كل مين ايدو ألو والمستفيد الوحيد هو المجوس
حرب النظام أولا” وثانيا” وعاشرا” . . ومن أسقط من أجندته حرب النظام فهو سافل منحط
هذا جزاء من سهل دخول الدواعش الى سوريا وتقويتهم لأكثر من خمس سنوات وجعل عينتاب هي العاصمة الفعلية للدواعش ، طباخ السم بيدوقه ، الله لا يردكم
نسأل الله ان يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء
والمعركة لم تنتهي يا كلاب النار فلا تفرحوا كثيراً
غلاظة داعش وفظاظتهم واستخدامهم الاسلوب الاسدي في قمع معارضيهم اوصلهم الى التهلكة فشرزمة لن تستطيع التغلب على جيش مدجج باعتى الاسلحة قد يقومون بهجوم معاكس هنا وهناك ولكن سيقضى عليهم الرحمة على الاطفال وعلى المدنيين وعلى كل مظلوم
لما قلنا انها عملية استلام وتسليم فزوا علينا البهايم وحمي عصهم وقالوا لا ٠ الم يتساءل البعض من أين يأتي داعش بأسلحته طبعا اقرب جهة هو هذه العصابة النصيرية ٠ التي خلقت مع مجوس الفرس هذا الغول ٠ كثير من المعلقين عرفوا الحقيقة وقالوا ( اعادة تذخير) وهو الصح ٠
هي نشرلك يا ابن ***, يا ترى موقع تابع لبشار الجحش بينشرلك ؟