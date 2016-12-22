ريال مدريد يبدأ بالتفاوض مع كورتوا

نشرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد فتح باب المفاوضات لضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المرتبط بعقد مع نادي تشيلسي الإنكليزي حتى صيف 2019، للانضمام لصفوف “الميرنغي” الصيف المقبل.

وقالت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية أن الريال بدأ هذه الخطوة بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي، بتخفيف العقوبة الموقعة عليه والتي ستمنعه من عقد أي صفقات انتقال في فترة انتقالات واحدة (الميركاتو الشتوي المقبل) بدلاً من اثنين.

وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها النادي “الملكي” رغبته في ضم الحارس الدولي، إذ كانت المرة الأولى في 2014، والتي كانت آخر مواسمه في فريق أتلتيكو مدريد، ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الريال وقتها، استبعد التعاقد معه، ليعود كورتوا إلى تشلسي ويصبح حارسه الأساسي.

وبعد ثلاثة مواسم، عاد اسم كورتوا ليصبح هدفاً لتعاقدات الريال من جديد، وستكون العقبة الأكبر هذه المرة هي نادي تشيلسي نفسه، الذي جدد تعاقده معه بالفعل والذي سينتهي بعد عامين ونصف، إذ أنه لاعب أساسي في تشكيلة “البلوز”.

وقد تكون رغبة الحارس السابقة في اللعب للنادي “الملكي” هي العامل المساعد لإتمام الصفقة، التي تقدر بحوالي 25 مليون يورو، وانتقال كورتوا لحماية عرين “المرينغي”، على الرغم من دفاعه عن ألوان الأتليتي قبل ثلاثة أعوام.

يذكر ان نادي ريال مدريد يقدر حارسيه الحاليين، كيلور نافاس وكيكو كاسيا، ولكن بما أن كليهما يبلغ الثلاثين من العمر، فإدارة “القلعة البيضاء” تريد تأمين بديل مستقبلي مضمون، إذ أن الحارس البلجيكي ما زال في الرابعة والعشرين ويتمتع بمستوى متميز.

يضاف إلى ذلك أداء نافاس المتذبذب بعد عودته من الإصابة والذي أجج بعض الشكوك داخل الفريق “الملكي”، ليقوم بإعادة التفكير في انتداب كورتوا، على الرغم من أنها ليست عملية سهلة. ( EFE )

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