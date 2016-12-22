” سامسونغ ” تطلق أول شاشة منحنية مخصصة للألعاب في العالم

أعلنت شركة #سامسونغ عن إطلاق أحدث منتجاتها في مجال الشاشات ذات المواصفات المتقدمة، وهي شاشة CFG70، التي قالت إنها تتميز بتصميمها المخصص لعشاق الألعاب ذات المستوى المتقدم، “إذ تقدم جودةً غير مسبوقة في الصورة ومجموعة من الخصائص التي يبحث عنها عشاق الألعاب الرقمية”.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية كشفت عن الشاشة للمرة الأولى خلال فعالية “جيمز كون 2016″، وأعادت عرضها خلال معرض ومؤتمر إلكترونيات المستهلكين CES 2016.

وتعد CFG70، التي تأتي بقياسين: 24 و 27 بوصة، أول شاشة منحنية تعمل بتقنية “لنقاط الكمومية” (كوانتوم دوت)، ما يعني تقديم 125% من ألوان طيف sRGB. ويعني هذا أن الشاشة قادرة على إنتاج مستوى تباين تصل نسبته إلى 3000:1، وهو ما يتيح، وفقاً للشركة، إظهار التفاصيل الدقيقة في رسوميات الألعاب التي لم يكن من الممكن رؤيتها سابقاً، سواء استخدم اللاعب إعدادات السطوع العالية أو الداكنة.

وتقول سامسونغ إنها تطبق تقنيات صديقة للبيئة في تصميم الشاشة، ولا تستخدم مادة الكادميوم على الإطلاق. وتتوفر الشاشة الجديدة في متاجر سامسونغ ولدى أهم الموزعين، بسعر يبلغ 1499 درهماً إماراتياً للشاشة بحجم 24 بوصة و1999 درهماً للشاشة بحجم 27 بوصة.

وبحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، تعد شاشة CFG70 من سامسونغ الشاشة الأولى على الإطلاق التي تتيح زمن استجابة للحركة يبلغ 1 ميللي ثانية، وذلك بفضل استخدام تقنية تخفيض تشوش الحركة، مع تقنية VA المتقدمة من سامسونغ.

وبفضل زمن الاستجابة فائق السرعة للحركة، تقلل الشاشة الجديدة من التشويش الناجم عن الانتقال بين الرسوميات والعناصر المتحركة، كما تسمح بتخفيض التشويش البصري إلى الحد الأدنى.

وتستفيد الشاشة الجديدة أيضاً من تقنية المزامنة الحرة AMD FreeSync عبر منفذ HDMI، والتي تتيح مزامنة معدل التحديث 144 هرتزاً للشاشة مع لوحة رسوميات AMD في كومبيوتر اللاعب.

ويعني هذا تقليل تشوه الصورة إلى الحد الأدنى مع تخفيض زمن الانتظار وتكرُّر عرض الإطارات، وهي العوامل التي تقلل من روعة تجربة اللعب وتسهم في إرهاق عين اللاعب.

ولتقديم تجربة استثنائية حتى مع أعقد الألعاب وأكثرها تقدماً، تتوافق شاشة CFG70 مع معايير FPS و RTS و RPG و AOS، كما تخضع كل قطعة من هذه الشاشات إلى عملية معايرة دقيقة للغاية قبل أن تكون جاهزة للبيع، بحسب سامسونغ.

وتشمل هذه العملية تغيير العديد من خيارات الضبط والإعدادات، مثل التباين ومستوى أشعة غاما السوداء والسطوع وتوازن اللون الأبيض، والتحكم بحرارة الصورة.

وقالت سامسونغ إن شاشة CFG70 تتميز بتصميم Super Arena، مع مستوى الانحناء بواقع 1،800R بزاوية رؤية واسعة 178 درجة، بما يتوافق بمنتهى الدقة مع انحناء عين الإنسان.

وتضفي مجموعة مصابيح LED التي تتفاعل مع الصوت والتي تأتي مجاناً مع الشاشة “إحساساً بالحياة الواقعية تسمح للاعب بالتركيز على ما يجري في الشاشة في جميع الأوقات”.

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