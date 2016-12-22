عقوبات مرتقبة ضد مشجعي برشلونة و إشبيلية

يواجه ناديا برشلونة واشبيلية التعرض للعقوبة من طرف لجنة الانضباط لرابطة للدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب تصرفات غير لائقة من انصار الفريقين اللذين رددوا هتافات مسيئة خلال مباراتين جرتا نهاية الأسبوع الماضي لحساب الجولة ال16 من مسابقة “الليغا”.

وقد أفادت وكالة الأنباء الإسبانية، أنّ رابطة الدوري الإسباني للجنة المنافسات التابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وللجنة مناهضة العنف قد أحالت بلاغاً بخصوص الهتافات المسيئة خلال ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول وديربي الأندلس بين إشبيلية وملقة.

وجرت الحادثة الأولى خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب “كامب نو” وانتهت بفوز برشلونة (4-1) حيث ردد 450 مشجعا محلياً بالمدرجات هتافات مسيئة في حق إسبانيول، وفقاً لبلاغ رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي أشار أيضاً ترديد هؤلاء المشجعون هتافات عدوانية وعبارات أخرى مسيئة وبذيئة عندما سقط حارس مرمى الفريق الزائر، دييغو لوبيز.

وأوضح بيان “الليغا” أيضا أن هذه الوقائع نقلتها مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى أن برشلونة ندد على موقعه الإلكتروني بالهتافات المسيئة.

وعن الحادثة الثانية فقد عرفتها المباراة التي خاضها إشبيلية يوم السبت الماضي على ملعبه، حيث ردد ألف مشجع- وفقا لليغا- هتافات مسيئة بحق نادي ملقة، كما سب هؤلاء المشجعون عبر هتافات جماعية مدرب مالاغا، خواندي راموس، وأهانوا أيضا بعبارات مسيئة حكام المباراة التي انتهت بفوز الفريق المحلي بنتيجة أربعة أهداف لواحد. ( EFE )

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