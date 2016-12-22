قائد فالنسيا يثير الجدل بعد ظهوره مخموراً و هو يدخن ( فيديو )

أثار مقطع فيديو يظهر فيه قائد فريق #فالنسيا الاسباني، داني باريخو، في حالة سكر وهو يدخن في ملهى ليلي، ضجة كبيرة في النادي الأندلسي واستياء مدربه الإيطالي تشيزاري برانديلي، الذي ألمح للاستغناء عن خدماته في “الميركاتو” الشتوي الذي سيفتتح في الأول من يناير القادم.

وقد ظهر باريخو في مقطع الفيديو، المنتشر بشكل واسع على الأنترنت، في حالة سكر رفقة شخص يتحدث بسوء عن مدرب نادي فالنسيا، تشيزاري برانديلي حيث انتقده وشتمه بألفاظ بذيئة.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، سعى باريخو لحفظ ماء وجهه، من خلال تقديم الاعتذار لإدارة نادي فالنسيا وجماهير الفريق، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قال فيها فيها :” أنا لا أبرر ما حدث لكن الفيديو تم تصويره في وقت فراغي حيث لم يكن هناك تدريب في اليوم التالي مع الفريق”.

وأضاف اللاعب الإسباني قائلاً: ” ليس لدي أي معرفة مع الشخص الذي ظهر في الفيديو وقام بالإساءة للمدرب تشيزاري برانديلي، إنه شيء مؤسف حقاً وأنا أعتذر عما حصل وأتمنى أن يقبل إعتذاري”.

وفي أول رد فعل على هذا المقطع المثير للجدل قام المدرب برانديلي باستبعاد باريخو من قائمة الفريق التي واجهت نادي ليغانيس، الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من مسابقة كأس ملك اسبانيا

وقال برانديلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة الأربعاء:” لم أستدع باريخو لمباراة ليغانيس.سنرى العقوبات التي سنوقعها عليه بعد اللقاء، وذلك علماً أنه طلب الصفح مني وما فعله يبدو لي حماقة.

وتابع: “تفكيري كامل منصب على سمعة اللاعب، فتصرفه كان طفولياً، والناس تستطيع انتقاده لأنه لاعب كرة قدم ويمثل النادي”.

وأشار برانديلي إلى امكانية الاستغناء نهائياً عن باريخو، البالغ من العمر 27 عاماً، عندما ختم تصريحه بالتأكيد بأنّ كل لاعب من فالنسيا يمكن بيعه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في حال تلقي عرض جيد.

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