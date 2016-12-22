” لوفوتيكس كيسنغر ” .. أول شفاه روبوتية تسمح للعشاق بتقبيل بعضهم عن بعد !

طور فريق من المهندسين في جامعتي لندن واليابان شفاهاً روبوتية تقرب بين العشاق والأحبة الذين تفرقهم المسافات، حيث تسمح لهم بتبادل القبلات في أي مكان في العالم بغض النظر عن المسافات، حيث تصبح القبلة “رسالة” حقيقية للطرف الآخر يستشعر به من خلال الجهاز.

وبحسب شبكة ” 24 “الإماراتية ، أطلق الفريق على الجهاز اسم “لوفوتيكس كيسنغر” ووصفوه بأنه أول جهاز نقال لتبادل القبلات عن بعد، فهو مزيج من القبلات والرسائل معاً داخل قطعة كروية الشكل من السيليكون، بها مكان مخصص مناسب لحجم الشفاه، ترتبط بالهاتف الذكي، لتعطي الحبيب الشعور كأنه يقبل شريك حياته قبلة حقيقية، بمجرد وضع الشفاه عليه والضغط عليه.

وعن كيفية عمل جهاز “كيسنغر”، يقرأ البرنامج المثبت مسبقاً داخل الجهاز حركة شفاه الشخص ويترجمها إلى قبلة إلى جهاز الطرف الآخر، حيث يُشترط أن يشتري الطرفان الجهاز ويتم ربطه بهواتفهما، ليتمكنا من استقبال وإرسال القبلات من بعضهما البعض.

كما يمنح الجهاز أيضاً الحبيبين إمكانية وضع العطر المفضل لدى الشريك داخل الجهاز، ليشعر بأن شريك حياته بجواره فعلاً، ولا يزال الجهاز في مرحلة التطوير، فلا توجد معلومات عن موعد التوافر أو السعر المحتمل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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