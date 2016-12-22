مئات السوريين في كندا يتظاهرون تضامناً مع حلب

نظم مئات من السوريين المقيمين في كندا مظاهرة احتجاجية؛ للتنديد باستهداف نظام بشار الأسد وداعميه، المدنيين العزل في حلب الشرقية.

المظاهرة بدأت داخل قاعة في مبنى بلدية مدينة هاميلتون بمقاطعة انتاريو جنوب غربي البلاد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

ومع تزايد إقبال المشاركين، الذي غلب عليهم السوريون، سمحت السلطات للمتظاهرين بالخروج والتظاهر أمام مبنى البلدية.

وعلى الرغم من ظروف البرد القارس، واصل المتظاهرون وقفتهم الإحتجاجية لمدة ثلاث ساعات، رددوا فيها هتافات باللغتين العربية والإنجليزية.

وكانت عبرة “لا تقتلوا الأطفال”، من أبرز الهتافات التي وجهها المتظاهرون لنظام بشار الأسد والقوى الداعمة له، روسيا وإيران وحزب الله.

ولقيت المظاهرة، إستجابة من قبل المواطنين الكنديين، الذين أطلقوا أبواق سياراتهم، أثناء مرورهم دعمًا للمتظاهرين.

ووصفت كلمات المتظاهرين ما يحدث في حلب، بإحدى أكبر المأسي التي يشهدها تاريخ العالم، وطالبوا الجميع بالوقوف إلى جانب ضحايا هذا الظلم.

تجدر الإشارة إلى أن كندا استقبلت ما يزيد عن 25 ألف لاجئ سوري العام الماضي. (ANADOLU)

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