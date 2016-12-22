مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان : حلب تم تدميرها و تهجير شعبها .. و الإرهابي الأول بشار الأسد انتصر على أطفال و دماء الشعب السوري ( فيديو )
13 ساعة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان : حلب تم تدميرها و تهجير شعبها .. و الإرهابي الأول بشار الأسد انتصر على أطفال و دماء الشعب السوري ( فيديو )
عكس السير
سيلقى هذا النظام الفاشي العنصري البغيض و كل من يناصره من روافض و قذورات و حثالات الصفويين المجوس سيلقون مصير اسود أشد سواداً من تلك العمائم السوداء القذرة
الثورة السورية المباركة ستنتصر على الظالمين و الارهابيين
لانها ثورة حق و كرامة
ولا يغرنكم انتصار مرحلي مؤقت