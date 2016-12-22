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مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان : حلب تم تدميرها و تهجير شعبها .. و الإرهابي الأول بشار الأسد انتصر على أطفال و دماء الشعب السوري ( فيديو )

‏13 ساعة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان : حلب تم تدميرها و تهجير شعبها .. و الإرهابي الأول بشار الأسد انتصر على أطفال و دماء الشعب السوري ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. الدكتور ابو محمد الحلبي
    ديسمبر 22, 2016 , 3:22 ص في 3:22 ص

    سيلقى هذا النظام الفاشي العنصري البغيض و كل من يناصره من روافض و قذورات و حثالات الصفويين المجوس سيلقون مصير اسود أشد سواداً من تلك العمائم السوداء القذرة
    الثورة السورية المباركة ستنتصر على الظالمين و الارهابيين
    لانها ثورة حق و كرامة
    ولا يغرنكم انتصار مرحلي مؤقت

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