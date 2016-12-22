مسؤول نظامي : اجتماع الأحزاب الكردية مع روسيا تم بالتنسيق الكامل معنا .. و جاهزون لتأمين احتياجات الأكراد لمواجهة الإرهاب

قال مستشار رئيس وزراء بشار الأسد، عبد القادر عزوز، إن الاجتماع الذي عقد بين أحزاب كردية وروسيا في قاعدة حميميم، تم بالتنسيق الكامل مع نظامه.

ونقلت شبكة رووداو الكردية عن عزوز قوله : “الاجتماع الذي جرى (قبل أيام) مع المكون الكوردي السوري، كان لتبادل الأراء والمقترحات في كافة الجوانب”.

وأضاف أن “الحكومة جاهزة لتأمين كافة الاحتياجات للكورد من أجل مواجهة الإرهاب الذي يهاجم الدولة السورية”.

وأوضح، أنه بحث في اللقاء مسألة تحضيرات للبدء في عملية سياسية من أجل حل الأزمة السورية”.

وأكد أن “الذين شاركوا في لقاء حميميم رفضوا مخططات التقسيم، لافتاً إلى أن هناك جهات خارج حدود الدولة السورية تسعى إلى تقسيم سوريا وفق أجندات استعمارية”.

وختم بالقول إن “المكون الكوردي هو مكون سوري وطني وحارب الإرهاب إلى جانب الدولة السورية، كوحدات حماية الشعب”.

وكان وفد من خمسة عشرة حزباً، مؤلفاً من 18 سياسياً برئاسة القيادية في الإدارة الذاتية الكردية فوزية يوسف، زار قاعدة حميميم العسكرية في 16 كانون الأول الجاري.

ورفضت أحزاب المجلس الوطني الكردي المعارض (جزء من الائتلاف السوري المعارض) المشاركة.

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