نادي تشابكوينسي البرازيلي يتسلم كأس ” سودامريكا “

طالب رئيس نادي #تشابكوينسي البرازيلي، بلينيو دافيد دي نيس، بتقاسم لقب بطولة كأس سودامريكا مع نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، بعد اللفتة الإنسانية للأخير بالتنازل عن اللقب لصالح النادي البرازيلي، عقب فقدانه لمعظم لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في حادثة جوية مفجعة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

واستلم دي نيس كأس البطولة أمس الأربعاء، قبل بداية قرعة بطولة كأس ليبيرتادوريس 2017، والتي جرت بمدينة أسونسيون، عاصمة باراغواي.

وأعرب دي نيس عن امتنانه لجميع الأشخاص، الذين وقفوا بجانبه منذ وقوع الحادث الأليم بمدينة ميديين الكولومبية، عندما كانت بعثة النادي في طريقها إلى هناك لخوض إياب نهائي بطولة كأس سودامريكا.

وأسفر حادث سقوط الطائرة، التي كانت تقل فريق شابكوينسي، عن مقتل 71 شخصاً، من بينهم لاعبون وإداريون وصحافيون وبعض من أنصار النادي البرازيلي.

وشهدت حفل قرعة كأس ليبيرتادوريس 2017 تكريم الضحايا وأسرهم بعرض لقطات مصورة لهم، كما تم تكريم نادي أتلتيكو ناسيونال أيضاً ومنحه جائزة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” للعب النظيف. ( DPA )

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