ناد إسباني يجدد عقد مهاجمه المخضرم ذو الـ 35 عاماً !

نجحت إدارة نادي #أتلتيك_بلباو الإسباني في تمديد عقد مهاجم الفريق المخضرم أريتز أدوريز إلى غاية صيف عام 2018 في خطوة تُظهر تمسك النادي الباسك باللاعب الهداف رغم كبر سنه.

وأعلنت إدارة أتلتيك بلباو في بيان رسمي على شبكة الانترنت تمديد عقد المهاجم الهداف أدوريز حتى صيف عام 2018 حيث كان عقده الحالي ينتهي صيف العام المقبل 2017 فيما بلغت قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد 40 مليون يورو.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، كان أدوريز البالغ من العمر 35 عاماً قدم موسماً استثنائياً مع الفريق الباسكي حيث أحرز 43 هدفاً مع بلباو في كافة المسابقات وبات أحد أفضل الهدافين في إسبانيا والقارة الأوروبية ما خوله الانضمام إلى تشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا صيف هذا العام.

أما على صعيد الموسم الحالي، فقد استهله أدوريز بشكل جيد إذ أحرز 13 هدفاً مع أتلتيك بلباو في كافة المسابقات وهو ما عجّل من خطوة النادي الباسكي من أجل ضمان استمراره لموسم واحد على الأقل.

ولا يستبعد اللاعب مواصلة المشوار مع الفريق الباسكي في ظل تمتعه بمستوى بدني جيد للغاية ويظهر أدوريز في المواسم الأخيرة أنه أفضل من عديد اللاعبين الذين ما زالوا في بداية مشوارهم الكروي.

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