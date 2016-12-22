هيئة كبار العلماء السعودية : قتل السفير من أكبر الذنوب .. و الفرح به محرم

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية إن قتل من وصفتها بـ”الأنفس المعصومة” من أكبر الذنوب ولا يجوز تحت أي مسوغ، مستنكرة بالتحديد “قتل سفير يمثل دولته” دون الإشارة بشكل واضح إلى اغتيال السفير الروسي في أنقرة مؤخرا، غير أنها شددت على تحريم “الفرح” بمثل هذا الفعل.
وجاء في بيان الأمانة العامة أن “الاعتداء على الأنفس المعصومة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز تحت أي مسوغ، كما يحرم الفرح بإيقاع هذه المعصية وممن له عصمة الدم من دخل بلاد المسلمين بأمان” مضيفة: “لا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلاً عن قتله، وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن قتل معاهدًا، وأنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب المتوعد عليها بعدم دخول الجنة.”
وأكدت الأمانة أن الجناية “تزداد إثماً إذا كان المستهدف سفيراً يمثل دولته في بلاد المسلمين، إذ إن أمان الرسل هو من أقوى أنواع الأمان في الإسلام، والتأصيل الفقهي لضمانات الحصانة الدبلوماسية مؤسس على قواعد شرعية.. ثابتة محكمة لكل زمان ومكان، ترتكز على حرمة الدماء في الإسلام، ونصوص النهي عن قتل الرسل وعصمة دم المستأمن ووجوب الوفاء بعهد الأمان وعدم الغدر، وهي قواعد مقررة محكمة في التشريع الإسلامي.”
وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بأهمية “التوعية عبر وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية كافة لبيان خطورة الاعتداء على حصانة الممثلين الدبلوماسيين وما ينتج عن ذلك من آثار سيئة، وتعارضه مع ما أمرت به الشريعة الإسلامية من صيانة حقوقهم وتأمين سلامتهم” وفقا لبيانها الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد حفلت بتعليقات متعارضة ومتضاربة حول مقتل السفير الروسي، أندريه كارلوف، في تركيا، خاصة على ضوء الموقف الروسي الداعم للرئيس السوري، بشار الأسد، ونظامه، إلى جانب تأكيد منفذ الاغتيال أن تصرفه جاء انتقاما لما يحدث في حلب. (CNN)
ليش بيسترجوا يحكوا غير هيك،،،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
يا علماء السلاطين ما اشطرتكم في الافتاء لارضاء اسيادكم حتى يرضو عنهم اسيادهم
شي مقرف ومحزن
ليش بيضلوا ساكتين علی موتنا وبتطلع الفتاوی لما بموت شي كلب
يخرب بيت هيك علماء والفتاوى السياسيه تبعهون
يعني قتل كلب روسي قامة القيامه عشانه ورسيا قتلت الاف الاطفال والنساء في سوريا معلش ومافي ولا علماء ولا فتاوى ولا شيء هههههههه شي مؤسف ومضحك فعلا قتل السورين حلال وقتل واحد من بلد محتله لبلاد المسلمين حرام
اتقوا الله يا علماء المسلمين ..
كلامون 100% صحيح واحد استأمنك فالنبي محمد لا يقتل الرسل والصحابة رضوان الله عليهم كمان مشيو كما معلمهم محمد لم يقتلو رسول وهاي المعلقين يلي عمينتقدوا الهيئة والقرار هؤلاء عار على الاسلام وما خصون بالاسلام بس هيك ولدوا لابوين مسلمين وبالبطاقة مسلم بس زبالة الاسلام يعني قحاطة مثل داعش والنصرة والوهابيين المتخلفين بهدلوا الاسلام ، هالناس اخطر شي تمسك حكم شوف شو ساوو بالباب مسحها الجيش التركي والمدنيين حلبة ملاكمة كرمال الخروات داعش ما بدهون ينسحبوا هيك بدكون تصيروا اذا مشيتو ورا هالمهابيل تبعول الذقون الصينية ( يعني مش اصلي) جماعة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وهالزنادقة