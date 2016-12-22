وزير الدفاع الروسي : قتلنا 35 ألف مسلح في سوريا .. و كسرنا سلسلة ثورات الشرق الأوسط

زعم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغارات الروسية قتلت 35 ألفا من المسلحين في سوريا، وأنها أخمدت ثورات الشرق الأوسط، في وقت اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده باتت أقوى من أي “معتد محتمل”.

وخلال لقاء لكبار الضباط في مقر وزارة الدفاع في موسكو، قال شويغو إن الطيران الروسي نفذ 18800 طلعة في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015، مما أسفر عن تدمير 725 معسكرا للتدريب و405 مواقع لصناعة الأسلحة، إضافة إلى مقتل 35 ألف مقاتل.

وأضاف أن تدخل موسكو “منع انهيار الدولة السورية”، وأن “سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انكسرت”.

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