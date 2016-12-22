وزير الدفاع الروسي : قتلنا 35 ألف مسلح في سوريا .. و كسرنا سلسلة ثورات الشرق الأوسط

زعم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغارات الروسية قتلت 35 ألفا من المسلحين في سوريا، وأنها أخمدت ثورات الشرق الأوسط، في وقت اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده باتت أقوى من أي “معتد محتمل”.
وخلال لقاء لكبار الضباط في مقر وزارة الدفاع في موسكو، قال شويغو إن الطيران الروسي نفذ 18800 طلعة في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015، مما أسفر عن تدمير 725 معسكرا للتدريب و405 مواقع لصناعة الأسلحة، إضافة إلى مقتل 35 ألف مقاتل.
وأضاف أن تدخل موسكو “منع انهيار الدولة السورية”، وأن “سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انكسرت”.
عكس السير
قيم الخبر
ما فعلتموه كان قتلا للابرياء (وحلب شاهد على ذلك) وربما قتلم بعض المسلحين ولكنكم لم تقتلوا واحدا من داعش وهذا الغرور سببه ان احدا لم يتصدى لكم من القوى الكبرى او حتى الاقليمية ولو حصل الثوار على مضادات الطائرات لكانت النتيجة افغانستان جديدة وما زالت الفرصة قائمة لو تم تسليح المعارضة
من الوارد أن تقوم دولة كبرى حقيقية بتوكيل دولة تتوهم أنها كبرى للقيام بأعمال قذرة نيابة عنها مقابل أجرة محددة و لزمن محدد لكون السياسة تتطلب أحياناً التظاهر برفع اليد عن ملف معين.
في مصر أيام عبد الناصر ، عهدت الولايات المتحدة للاتحاد السوفياتي القيام بأعمال لخدمة المصالح الأمريكية مقابل تفاهمات على جوائز. كان في مصر الآلاف من العسكريين السوفيات. بعد انقضاء الأجل ، قام السادات بطردهم بين عشية و ضحاها ، و خرج الروس بدون خفي حنين و لم يستفيدوا شيئاً .
أحياناً ، يقوم التاريخ بتكرار نفسه خاصة عندما يحكم أي بلد أشخاص قليلو الفهم و قصيرو النظر. أغلب الظن أن الروس سيخرجون من سوريا و هم مكللين بالخزي و العار ، و لا شيء آخر سوى ذلك كما حصل في أفغانستان.
كسرنا الثورات…..هيك عيني عينك صارت القصة…
ويسألونك عن التطرف! كان بوذا وغاندي اتطرفوا….
معليش.. الايام دول…