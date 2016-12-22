وزير خارجية العراق : متمسكون بالحل السلمي في سوريا .. و العسكرة باءت بالفشل

أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الأربعاء، تمسك بلاده بالحل السلمي في سوريا، مشيرا إلى أن الممارسات العسكرية لحل أزمتها باءت بالفشل.
وقال الجعفري: “إن موقفنا المبدئي الراسخ منذ أن تبلورت المحنة في سوريا هو أننا مع الحل السلمي ، ولسنا مع الحل العسكري”، مشيرا إلى “ضرورة البحث عن حل سياسي وسلمي والابتعاد عن الممارسات العسكرية”.
وأكد أن “العراق مع سلامة الشعب السوري، وندين الإرهاب بكل أصنافه من أي طرف ينطلق، سواء أكان محليا، أم إقليميا، أم دوليا”.
وأضاف: “أن الحل العسكري في سوريا أخذ حصته من الوقت، قرابة ست سنوات، وكانت النتيجة مآس، ودماء، وتخريب، وانتهت إلى طريق مغلق”. (RT)
عكس السير
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منافق كذاب وكيف تدين وانت مدان ومن أين عبرت الميليشيات الشيعية المجوسية عبيد ملالي أيران هل عبرت في الأجواء الصهيونية أوأجواء فارس ودخلت سوريا لتقتل الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن وهذه المليشيات التي تدعي حماية مراقد الشيعة في سورية هل هي من أمريكا أو انكلترا أم من فرنسا وهذا الميليشيات المرتزقة كما قال الأسرى أنهم أغروهم بالرواتب العالية ألا تعود لحضن الوطن العراقي لم لا يحقق معها وتحاكم وهو ليس وطنها لأن وطنها هو المزبلة التي تضم كل من يعادي أهل سورية الأحرار وهم كثرة وأنت أحد المرتزقة ألم يبقى في العراق غير هذه الوجوه القذرة التي تحكم البلد الجعفري والعبيدي وصولاغ وغيره من ملالي وعبيد ايران المجوسية
هههه يا رجل روح حل المشاكل يلي عندك بعدها أحكي على حدا تاني قسما بالله يعني يلي قال يلي استحوا ماتوا ما غلط أبدا
شوف مين حم يحكي . عملاء الاحتلال الامريكي الايراني للعراق العربي
هههه كذب بوقاحة
كذب و وقاحة