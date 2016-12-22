وزير خارجية العراق : متمسكون بالحل السلمي في سوريا .. و العسكرة باءت بالفشل

أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الأربعاء، تمسك بلاده بالحل السلمي في سوريا، مشيرا إلى أن الممارسات العسكرية لحل أزمتها باءت بالفشل.

وقال الجعفري: “إن موقفنا المبدئي الراسخ منذ أن تبلورت المحنة في سوريا هو أننا مع الحل السلمي ، ولسنا مع الحل العسكري”، مشيرا إلى “ضرورة البحث عن حل سياسي وسلمي والابتعاد عن الممارسات العسكرية”.

وأكد أن “العراق مع سلامة الشعب السوري، وندين الإرهاب بكل أصنافه من أي طرف ينطلق، سواء أكان محليا، أم إقليميا، أم دوليا”.

وأضاف: “أن الحل العسكري في سوريا أخذ حصته من الوقت، قرابة ست سنوات، وكانت النتيجة مآس، ودماء، وتخريب، وانتهت إلى طريق مغلق”. (RT)

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