إيران تسقط طائرة بدون طيار كانت تصور لقطات في طهران لأسباب أمنية

أسقط سلاح الجو الإيراني طائرة بدون طيار في وسط طهران الجمعة، فيما كانت تقترب من مقري الرئيس والزعيم الأعلى للبلاد لكن تبين فيما بعد أن الطائرة كانت تخص طاقم فيلم يصور لقطات من الجو لفيلم وثائقي.

ونقلت وكالة ايلنا للأنباء عن مصدر لم تسمه، أن الطائرة أسقطت حين “اقتربت من منطقة محظورة” قرب مكتب الزعيم الأعلى.

وذكر المصدر فيما بعد أن الطائرة تخص فريقاً ينتج فيلماً وثائقياً وحصل على تصريح بالتصوير لكنه “بدأ بدون قصد توجيه الطائرة صوب منطقة محظورة.”

ويخضع شارع باستور في وسط طهران لإجراءات أمنية مشددة حيث تقع منشآت حكومية رئيسية.

وفي أغسطس آب قال قائد قوات الدفاع الجوي في طهران إن المجال الجوي للعاصمة تحت السيطرة الكاملة و”لا يمكن لأي طائرة أن تدخله دون إذن”. (REUTERS)

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