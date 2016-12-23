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الخارجية الروسية: الإيجابي بشأن #ترامب أنه لا يطلب تنحي الرئيس السوري بشار #الأسد (سكاي نيوز)

‏53 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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