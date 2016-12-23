السعودية تعتزم إصدار قرار يمنع ظهور دعاة المملكة في التلفزيون دون موافقتها

تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية إصدار قرار بمنع الدعاة من الظهور في القنوات التلفزيونية إلا بموافقة منها، وذلك بعد أيام على الضجة الواسعة التي أثارها داعية سعودية حول فتوى عبر برنامج تلفزيوني.

وأوضح مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية لصحيفة الوطن السعودية أن هناك تنسيقاً مع وزارة الثقافة والإعلام، بشأن استضافة أي شخصية دينية في حوارات صحفية أو حلقات تلفزيونية معنية بالشؤون الفقهية.

وكان الداعية السعودي عبد الله السويلم أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني “بداية” يفتي بأن زنا المحارم أهون من ترك الصلاة، مؤكداً لصحيفة عكاظ السعودية في تصريح له بأنه لن يتراجع عن هذه الفتوى.

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