النجم العالمي كريستيانو #رونالدو يوجه رسالة لأطفال سوريا ( فيديو )

\u0627\u0644\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a \u0643\u0631\u064a\u0633\u062a\u064a\u0627\u0646\u0648 #\u0631\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f\u0648 \u064a\u0648\u062c\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0644\u0629 \u0644\u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0633\u0648\u0631\u064a\u0627(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
شكراً و كتر خيرك
مشكلتنا مع نظام علوي ارهابي و نقيضه نظام اسلامي ارهابي – لا حل ثالث جاليا
لك المحبة والاحترام لكل كلمة قلتها والبطل يقر للابطال ببطولتهم اما الانذال فهم اولئك الذين يتفاخرون بقتل اطفال سوريا الابطال كالخنزير حسن عدو الله والولي الجاهل خامنئي وكل العصابة الفارسية واتباع القاتل بشار من سوريين وغيرهم والقاتل الاكبر بوتين
دعواتنا لك ايها البطل رونالدو وتحية للبطن الذي حملك امك التي انجبتك واننا نحترمك ونحني لشجاعتك
شكرا لهذه اللفته ولو انها لن تشفي شي من جراح وماسي وويلات الطفال السوريين
بس حذاؤه اشرف من كتير من اللاعبين والفنانين ومايسمى بالمثقفين وشيوخ الفضائيات و..العربان سود الله وجههم
اللي حصل في سوريا لايمكن لعقل انساني ان يتصوره ؟؟؟؟ حتى اغلب الشعوب العربيه العفنه لم تبدي ردة فعل باي
شي
لك ياولاد اللي انتو ولادوه اذا انتوا مابدكن تتظاهروا ببلدانكم خايفين على حالكم….الغرب فيه عرب باعداد كبيره ….اخجلتم
واتبقى في العالميه من حياء.
ومايسموها العاهره اشراف العربان (انجيلا جولي) اسمى من محاضراتكم ومناظاراتكم ….قبحكم الله يااغلب العربان
و لا استثني الا القله القليله
تصادف احيانا فنانين اجانب ليس لهم لا ناقة ولا جمل بسوريا ولكن سبحان الله عندهم نخوة وشرف وانسانية اكثر من فناني ومثقفي وسياسي وقادة وحكام عرب ٠ بمليون مرة ٠ أعطوني اسم سياسي او مسؤول او فنان زار مخيمات اللاجئين السوريين وشاركهم آلامهم ٠ سوْال لماذا ضمائر الأجانب تهتز لمصيبة الشعب السوري ٠ وضمائر الشيعة والمجوس لا تتحرك الا بالحقد والتشفي ٠