بالفيديو .. شرطي ينقذ طفلاً كينياً رمته والدته في النهر

ساهم القدر في إنقاذ طفل كيني من الموت المحقق بعدما قامت والدته برميه في أحد الأنهار، حيث ظل يطفو على سطح المياه زهاء ساعتين كاملتين بفضل معطفه، قبل أن يسمع شرطي بكاءه ويخرجه من محنته.

في محاولة منها لتجنب تحمل المسؤولية ولأنها كانت تعاني من الفقر المدقع، تخلصت امرأة كينية من طفلها براندون جيتاهي عبر رميه في أحد الأنهار. ولحسن حظ الطفل فإن معطفه لعب دوراً كبيراً في بقاءه طافياً على سطح الماء لساعتين كاملتين.

وفي وحشة الليل المظلم ووطأة المياه الباردة، شقت الصمت المخيم على المكان صرخات الطفل المنكوب التي تناهت إلى أسماع شرطي شهم دفعه واجبه ومروءته إلى تتبع صوت بكاء الطفل وانتزاعه من بين براثن الموت المحدق به.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لم يتردد الشرطي في خوض رحلة الإنقاذ المحفوفة بالمخاطر، واندفع إلى المياه لانتشال الطفل الذي حاصرته المياه من كل حدب وصوب. وغاص الشرطي إلى وسط النهر المظلم ليجد الطفل براندون على قيد الحياة.

وتقول التقارير بأن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على والدة الطفل بعد العثور عليه بوقت قصير، بينما نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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