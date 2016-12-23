بايرن ميونيخ يؤكد بقاء روبن في صفوفه

قال رئيس نادي بايرن ميونيخ، #كارل_هاينتس_رومينيغه، إن المهاجم الدولي الهولندي، آرين روبن، سيظل في صفوف الفريق البافاري، خلال الموسم المقبل، لكنه أقر بعدم جاهزية العقد.

وأضاف رومينيغه : “نريد أن يبقى روبن معنا، وأعتقد أنه سيكون بوسعنا إعلان إتمام العقد اعتبارا من الشهر المقبل، أنا متفائل جدا في هذا الخصوص”.

ويصاب روبن بشكل متكرر، خلال خوضه المباريات، لكنه يبرز بشكل حاسم عندما يكون في كامل مستواه.

وذكرت الصحف الألمانية، في الأسابيع الأخيرة، أن مفاوضات ميونيخ مع والد روبن ووكيله تنصب على أجر اللاعب وفترة العقد.

وأوضح رومينيغه، في هذا الصدد، “نحن على الطريق الصحيح ونقترب كثيرا من الاتفاق على التفاصيل الأخيرة”.

وجدد بايرن ميونيخ، في وقت سابق، عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حتى عام 2021، كما جدد عقد جناحه الفرنسي فرانك ريبيري حتى يونيو 2018.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، اعتبر رومينيغه تجديد العقود مع لاعبيه بمثابة “إشارة إلى الأندية الإنكليزية بأن ميونيخ لن يتنازل عنهم.

ويبدي بايرن ميونيخ، شأنه في ذلك شأن الأندية الأوروبية الكبيرة، قلقا من منافسة الإنكليز في سوق الانتقالات، لاسيما أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز تجني إيرادات هائلة من حقوق النقل التلفزيوني مقارنة مع منافساتها في البطولات الأربع الكبرى الأخرى.

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