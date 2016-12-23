حلب : شهداء بينهم أطفال جراء غارات تركية جديدة على مدينة الباب بريف حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة، ان 88 مدنياً استشهدوا في الساعات الـ 24 الاخيرة في غارات جوية تركية جديدة على مدينة الباب معقل تنظيم “داعش” في ريف حلب الشمالي.

وقال المرصد، ان حصيلة الشهداء في غارات جوية شنتها تركيا الخميس، ارتفعت الى 72 مدنياً بينهم 21 طفلاً.

واعلن المرصد بعد ذلك استشهاد 16 مدنياً الجمعة بينهم ثلاثة اطفال في غارات جديدة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في الغارات التركية في الساعات الـ 24 الاخيرة الى 88 شهيداً بينهم 24 طفلاً، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

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