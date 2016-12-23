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حلب : طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف الريف الغربي الذي خرج إليه المهجرون من المدينة بالقنابل العنقودية ( فيديو )

‏17 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات

حلب : طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف الريف الغربي الذي خرج إليه المهجرون من المدينة بالقنابل العنقودية ( فيديو )

 

الفيديو : وكالة ثقة – خان العسل

عكس السير

3 تعليقات

  1. سوري وراسي مرفوع
    ديسمبر 24, 2016 , 12:14 ص في 12:14 ص

    هذه هي ” التسوية السياسية الشاملة ” التي وعد بها مجرم الحرب الروسي بوتين .. تسوية سياسية شاملة 😆😆😆
    أمثال هذا المجرم النصاب الحل معه هو ” حرب تحرير ” بقيادة عسكرية واحدة لتخليص بلادنا سوريا من أحتلال هؤلاء المجرمين وعملائهم الخونة في دمشق .

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  2. ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم
    ديسمبر 24, 2016 , 9:11 ص في 9:11 ص

    للأسف طالما ان فصائل الثورة تتنافس من اجل الكرسي
    على الثورة السلام

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