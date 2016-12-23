حلب : طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف الريف الغربي الذي خرج إليه المهجرون من المدينة بالقنابل العنقودية ( فيديو )
الفيديو : وكالة ثقة – خان العسل
عكس السير
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17 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات
حلب : طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف الريف الغربي الذي خرج إليه المهجرون من المدينة بالقنابل العنقودية ( فيديو )
الفيديو : وكالة ثقة – خان العسل
هذه هي ” التسوية السياسية الشاملة ” التي وعد بها مجرم الحرب الروسي بوتين .. تسوية سياسية شاملة 😆😆😆
أمثال هذا المجرم النصاب الحل معه هو ” حرب تحرير ” بقيادة عسكرية واحدة لتخليص بلادنا سوريا من أحتلال هؤلاء المجرمين وعملائهم الخونة في دمشق .
السوري يتمنى السلام في سوريا وليس الحرب
للأسف طالما ان فصائل الثورة تتنافس من اجل الكرسي
على الثورة السلام