خطوة مفاجئة تقرب خاميس رودريغيز من مغادرة ريال مدريد

اقترب النجم الكولومبي #خاميس_رودريغيز من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني حيث باتت أيامه معدودة داخل قلعة سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة إيل تيمبو الكولومبية أن أيام الدولي الكولومبي خاميس روريغيز مع فريقه الحالي ريال مدريد باتت معدودة حيث يستعد اللاعب للرحيل والمغادرة.

وأضافت الصحيفة الكولومبية أن خاميس عاد إلى بلاده من أجل الحصول على تصريح عمل يسمح له بدخول المملكة المتحدة (انكلترا) في خطوة أولية تسبق انتقاله إلى الدوري الانكليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن خاميس رودريغيز تواجد في السفارة البريطانية في العاصمة بوغوتا من أجل إكمال إجراءات انتقاله إلى انكلترا وهو ما يؤكد حتمية رحيله عن صفوف ريال مدريد في يناير المقبل.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أكدت والدة النجم الكولومبي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية على أن نجلها يقضي عطلة أعياد الميلاد مشيرة إلى أنهم سوف سيسافرون إلى ميديلين.

وخرج خاميس رودريغيز من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ما اضطر اللاعب إلى التلميح إلى رحيله عن صفوف الفريق الملكي في الميركاتو الشتوي وذلك عقب تتويج الميرنغي بكأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان مؤخراً.

وتتنافس عدة أندية إنكليزية من أجل الظفر بخدمات الدولي الكولومبي مثل تشلسي متصدر جدول ترتيب البريميرليغ وجاره اللدود أرسنال بالإضافة إلى مانشستر يونايتد بطلب من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

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