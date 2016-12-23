دي ميستورا : إدلب يمكن أن تصبح ” حلب التالية “

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الخميس إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب ولإعادة عملية السلام إلى مسارها.

وقال المبعوث الدولي للصحفيين في جنيف “ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح- نظريا- حلب التالية.”

وأشاد دي ميستورا بالاتفاق بين تركيا وروسيا الذي مهد الطريق لعمليات الإجلاء ورحب بالمبادرة المشتركة من القوى الإقليمية الثلاث لعقد محادثات في أستانة عاصمة كازاخستان قبل محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة التي دعا إلى عقدها في جنيف في الثامن من فبراير شباط.

وقال “لذلك نرحب بمبادرة أستانة. سوف نرحب بأي مبادرة أخرى في هذا الاتجاه حتى يتسنى لنا الوصول كما كنا نأمل دوما إلى نوع من المشاركة الدولية الشاملة … الأولوية تبقى لوقف الأعمال القتالية”. (REUTERS)

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