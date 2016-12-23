روسيا ترسل كتيبة ” الشرطة العسكرية الروسية ” إلى حلب بهدف ” توفير الأمن “

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كتيبة الشرطة العسكرية الروسية أنهت تحركها من قاعدة “حميميم” إلى مدينة حلب، ومن المقرر، على حد زعمها، أن يقوم عسكريوها “بمساعدة السلطات المحلية في توفير الأمن في المدينة”.

وجاء في بيان الوزارة، الصادر اليوم: “كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية نقلت على متن طائرات الشحن العسكرية إلى قاعدة حميميم بعد التدرب لفترة طويلة في أحد ميادين الرمي.

وفي الوقت الحالي “أنهت الكتيبة تحركها من قاعدة حميميم إلى مدينة حلب من أجل تنفيذ المهام ضمن المركز الروسي للمصالحة”.

وأشار البيان إلى أن الكتيبة تضم فقط العسكريين المتعاقدين (مرتزقة مأجورون لا يعتبرون جنوداً في الجيش الروسي).

الجدير بالذكر أن حلب يتواجد فيها الآن ميليشيات محلية إلى جانب ميليشيات عراقية أبرزها حركة النجباء، وميليشيات إيرانية أبرزها فاطميون، وميليشيات حزب الله.

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