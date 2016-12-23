روسيا ترسل كتيبة ” الشرطة العسكرية الروسية ” إلى حلب بهدف ” توفير الأمن “

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كتيبة الشرطة العسكرية الروسية أنهت تحركها من قاعدة “حميميم” إلى مدينة حلب، ومن المقرر، على حد زعمها، أن يقوم عسكريوها “بمساعدة السلطات المحلية في توفير الأمن في المدينة”.
وجاء في بيان الوزارة، الصادر اليوم: “كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية نقلت على متن طائرات الشحن العسكرية إلى قاعدة حميميم بعد التدرب لفترة طويلة في أحد ميادين الرمي.
وفي الوقت الحالي “أنهت الكتيبة تحركها من قاعدة حميميم إلى مدينة حلب من أجل تنفيذ المهام ضمن المركز الروسي للمصالحة”.
وأشار البيان إلى أن الكتيبة تضم فقط العسكريين المتعاقدين (مرتزقة مأجورون لا يعتبرون جنوداً في الجيش الروسي).
الجدير بالذكر أن حلب يتواجد فيها الآن ميليشيات محلية إلى جانب ميليشيات عراقية أبرزها حركة النجباء، وميليشيات إيرانية أبرزها فاطميون، وميليشيات حزب الله.
قريباً رح يصيروا كش و نش و شوي.
تم طرد سكان حلب ، وبالتالي لا يوجد داعي لنشر رجال أمن ، لان المدينة ” خالية ” !! أضحك على الروس 😆
ههه مرتزقة…أهل حلب المغفلين عفوا المؤيدين ستأتيهم السعادة والإنبساط ويعيشوا بالنعم وحلاوة الغازي المحتل .
في عالم اليوم ، يوجد الكثير من الكذب من قبل زعامات الدول العسكرية و السياسية و روسيا هذه دولة عصابات إستأجرها الأمريكان للقيام بعمليات إجرامية في سوريا عموماً و في حلب خصوصاً. من قام بتدمير حلب و حرقها و بقتل أهلها و تهجيرهم و من أفقد الناس الأمن يريد تسويق أنه يهدف إلى توفير الأمن.
عن أي أمن يتحدثون و حلب خالية من سكانها و مدمرة بيوتها و طرقاتها و أسواقها و معاملها ؟ هل هو توفير الأمن للمليشيات الشيعية و مليشيا النصيرية المتخصصة بالتعفيش و السرقات ؟
أرجو الله – جلت قدرته – أن ينتقم من كل من هاجموا حلب و فعلوا فيها الفظائع و أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونه. آمين.
ستعود حلب إلى أهلها بعون الله و لن يكون لدى عودتهم أي غازي أجنبي أو أي طائفي حاقد . الله كبير و ما في أكبر منه.