روسيا تكشف عن السبب الذي يجعل من ترامب شريكاً أفضل لها من أوباما في سوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف الجمعة، إنه لا توجد اتصالات بين موسكو والإدارة الأمريكية المقبلة بشأن سوريا لكن روسيا تعتبر دونالد ترامب شريكاً أفضل في التفاوض من الرئيس الحالي باراك أوباما.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جاتيلوف قوله، إن ترامب لم يربط قط بين حل الأزمة السورية ورحيل بشار الأسد.

وأضاف أن هذا يعني أن “لديه مساحة أكبر للمناورة مقارنة بإدارة أوباما المنتهية ولايتها.”

وذكر أن روسيا سترحب بتكثيف واشنطن لعملياتها لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأردف “لا ينبغي أن يكون هناك أي غيرة أو تنافس بهذا الصدد. يجب علينا جميعاً أن نفكر في ضرورة توحيد جهودنا”. (REUTERS)

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