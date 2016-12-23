سان جرمان يمدد عقد قائده البرازيلي تياغو سيلفا حتى عام 2020

قال نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في المواسم الأربعة السابقة، إنه مدد عقد قائده، #تياغو_سيلفا، سنتين إضافيتين.

وذكر النادي الباريسي في بيان، أن المدافع الدولي البرازيلي السابق، أضحى مرتبطا بالفريق حتى 30 يونيو 2020.

وأحرز سيلفا، البالغ من العمر 32 عاما، إنجازات كبيرة مع سان جرمان منذ انتقاله إليه عام 2012 من ميلان الايطالي.

ووفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، أعرب سيلفا عن سعادته لتوقيع العقد، قائلا إنه وجد في باريس سان جرمان أروع ناد يطمح له، كما أبدى فخره بأن يكون قائد الفريق الذي حقق “كل شيء في فرنسا”.

وأضاف سيلفا “لا تزال لدينا أحلام كبيرة علينا تحقيقها.. وأنا واثق من أننا سنتمكن من ذلك وسنستمر في إسعاد أنصارنا”.

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