شركة ” إيكيا ” السويدية تناشد الشباب بالتوقف عن النوم في متاجرها ! ( فيديو )

ناشدت سلسلة متاجر المفروشات السويدية الشهيرة آيكيا الشباب والمراهقين بالتوقف عن النوم وقضاء الليل في متاجرها، بعد اكتشاف 10 شباب على الأقل تمكنوا من تجنب الكشف عن طريق حراس الأمن.

وانتشرت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام مجموعة من المدونين في أغسطس (آب) الماضي، بنشر مقطع فيديو وهم يمضون ليلتهم ويقفزون على الأسرّة في متاجر آيكيا.

واستطاع الشبان تجنب الإمساك بهم من قبل حراس الأمن عن طريق الاختباء في الخزائن لمدة 3 ساعات قبل أن يقفل المتجر، ومن ثم العودة إلى الخزانة مرة أخرى عندما يكون المتجر على وشك أن يفتح أبوابه في الصباح بحسب موقع مترو البريطاني.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، في آخر هذه الحوادث تم الإمساك بفتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 عاماً من قبل الموظفين، بعد أن أمضت ليلتها في متجر آيكيا بمدينة جونكوبينغ بالسويد، ولم تتم محاكمة الفتاة لصغر سنها. وفي حادثة أخرى اختبأت فتاتان تبلغان من العمر 15 عاماً داخل خزانة ليلة كاملة، وخشيتا الخروج منها خوفاً من انطلاق أجهزة الإنذار.

وقال متحدث باسم آيكيا في بريطانيا: “نحن نقدّر أن الناس مهتمون بخلق تجارب ممتعة داخل متاجر آيكيا، ولكن سلامة وأمن موظفينا تأتي في الدرجة الأولى، ولهذا السبب لا نسمح لأحد بقضاء ليلته داخل متاجرنا”.

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