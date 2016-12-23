مقتل منفذ ” هجوم الشاحنة ” في ألمانيا على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أن الرجل الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بضاحية في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، هو أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، اليوم الجمعة.

وكان مصدر في الشرطة الإيطالية قد أكد لرويترز أن البصمات تؤكد أن الرجل الذي قتل في ميلانو هو منفذ هجوم الشاحنة في برلين، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل السلطات الرسمية الإيطالية لمقتل عامري.

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