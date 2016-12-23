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مقتل منفذ ” هجوم الشاحنة ” في ألمانيا على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو

‏2 ساعتين مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار 2 تعليقان

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أن الرجل الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بضاحية في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، هو أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، اليوم الجمعة.

وكان مصدر في الشرطة الإيطالية قد أكد لرويترز أن البصمات تؤكد أن الرجل الذي قتل في ميلانو هو منفذ هجوم الشاحنة في برلين، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل السلطات الرسمية الإيطالية لمقتل عامري.

عكس السير

2 تعليقان

  1. يا سبحان الله
    ديسمبر 23, 2016 , 12:54 م في 12:54 م

    بيخترقو وبيخططو وبيتواصلو وبنفذو عمليات بدون ما تحس أجهزة الأمن يلي بينصرف عليها مليارات ويلي بتخبر وبتحذر الدول التانية عادة وبالاخر بيتركو اثباتاتهن الشخصية بمسرح العملية وبعدا بكم يوم بيموتو منتحرين أو بينقتلو بدون ما حدا يقدر يحكي معون أو أي تحقيق أو محاكمة أو أو !!!
    الله العالم بس هدا من ايمتا ميت .

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  2. ابو فهمي
    ديسمبر 23, 2016 , 12:57 م في 12:57 م

    الله لايرحمو لاجهنم الحمرة انشالله

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