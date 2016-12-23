مليشيات عراقية شيعية تقاتل بجانب بشار الأسد و تؤكد الاستمرار حتى ظهور المهدي المنتظر ( فيديو )

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الحشد الشيعي ليست الا مجموعات من المرتزقة والعاطلين عن العمل والمهمشين والتافهين في مجتمعاتهم وقد جعلت الحرب لهم قيمة وباباً للسرقة والنهب والتهريب فهم لن يتنازلوا عن كل هذه المكاسب وقد توافق ارتزاقهم مع اهداف فارس الاستعمارية فالتقيا على طريق واحد هو الجريمة وحكاية المراقد وحمايتها ليست الا كذبة اخترعوها لاستمرار جريمتهم ونهبهم ويعرفون ان هذه الكذبة انتهت فاخترعوا الان حكاية المهدي لانها كذبة ابدية ولا نهاية لها
أنا المهدي المنتظر .. أي خدمات ؟! سوف أخرج بعد 1000 سنة ! أنتظرتم خروجي منذ 1000 سنة .
أنتظروا 1000 سنة أخرى !
انت اخر انسان ممكن يحكي على الغباء لاني الغباء متاصل فيك با امثالك من الملحدين الي مالهم بهاد الدنيا عمل الا عكس عقارب الساعة والشمس واضحه كتير لايمكن اخفاء نور الشمس اما الي متلك الي بمض عيونو بفكر انو اخفا نور الشمس هاد بكون الغبي نصيحه طلع من هاد النقاشات
كما انتم تؤمنون ان البخاري نقل احاديث الرسول هم يؤمنون بلمهدي, شعب غبي
لك. طلاع وخلصنا بقا طلاع يطّلع بلعك ! قولوا ( ياحوسسسسسسين بيطلع فورا) ٠
هذه الطائفه تقاتل تحت حقد طائفي لامعنى له والحسن والحسين وا بيت الرسول صل الله علية وسلم بريئون من هذ النجس اي مهدي نتتظرون على اروح المسلمين القتال يكون باغتصاب النساء يكون بترديد شعارات ظائفية تجرون الاسلام الى الهاوية بعقئدكم الدفينه التي لاتظهرونها
بحن اهل السنة الجماعة ملتزمون بقران واضح وسنة رسول واضحه لامخفيه اي امام زمان تتحدثون عنه انتم تجرون الدين الى الخط التي تودون به