هجوم عنيف على مارادونا لاصطياده ” ظبياً ” مهدداً بالانقراض

تعرض أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا لحملة واسعة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشار صوره وهو يحتفل بصيده ظبياً أثناء تواجده في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل الصورة التي انتشرت بكثافة على الشبكات الاجتماعية، ظهر مارادونا مبتسماً للغاية وهو يمسك ببندقية في يده اليمنى فيما يمسك ظبياً مقتولاً في يده اليسرى.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بدا الغضب واضحاً على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الخليجيين إذ أن مارادونا اصطاد ظبياً صغيراً من الظباء المهددة بالانقراض منذ عام 1980 والتي يطلق عليها “المها” وهو ما قد يعرض سلالتها إلى خطر كبير.

واعتاد مارادونا على إثارة الجدل منذ أن كان لاعباً لكرة القدم على غرار إدمانه للمخدرات وعلاجه منها علاوة على صفعه صحفياً على وجهه خلال إحدى المقابلات وأخيراً مشادته الكلامية مع مواطنه المخضرم خوان سيباستيان فيرون خلال إحدى المباريات الخيرية.

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