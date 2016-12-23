الرئيسية » اقتصاد و أعمال » واشنطن تدرج وزراء في نظام الأسد و مسؤولين من روسيا على لائحتها الاقتصادية السوداء

واشنطن تدرج وزراء في نظام الأسد و مسؤولين من روسيا على لائحتها الاقتصادية السوداء

‏20 ساعة مضت اقتصاد و أعمال 3 تعليقات

اعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها ادرجت وزراء سوريين بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

وادرجت ايضا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام (الصورة) ووزير النفط السوري علي غانم وكذلك الشركة السورية “أجنحة الشام للطيران”، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني تجميد اصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا. (AFP)

عكس السير

3 تعليقات

  1. متغرب في بلاد الله
    ديسمبر 23, 2016 , 9:59 م في 9:59 م

    على مين عّم تضحكوا ايها الخنازير ٠ شو الفائدة من خمس سنوات وأنتم تفرضون عقوبات على رموز وشبيحة العصابة هل تأثروا طبعا لا لان اموالهم غير مودعة في أمريكا ٠ الحرامي الكبير رامي مخلوف استطاع الافلات من هذه العقوبات بطرق عديدة ٠ هذا كله ليس له فايدة ٠ عملكم هو ذَر الرماد في العيون ٠

    رد
  2. سوري صريح
    ديسمبر 23, 2016 , 10:07 م في 10:07 م

    يا ماماًًًً

    رد
  3. سوري حلبي
    ديسمبر 24, 2016 , 11:00 ص في 11:00 ص

    حاجتكن كذب و نفاق العقوبات الإقتصادية لا تسمن و لا تغني من جوع تبا لكم يا خنازير يا عديمي الشرف و الضمير و الإنسانية

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2016