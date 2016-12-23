واشنطن تدرج وزراء في نظام الأسد و مسؤولين من روسيا على لائحتها الاقتصادية السوداء

اعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها ادرجت وزراء سوريين بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

وادرجت ايضا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام (الصورة) ووزير النفط السوري علي غانم وكذلك الشركة السورية “أجنحة الشام للطيران”، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني تجميد اصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا. (AFP)

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