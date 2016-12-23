وزير المالية الألماني : منطقة اليورو ستنهار إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بالقواعد

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله لصحيفة دي زيت إن منطقة اليورو ستنهار إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بالقواعد وذلك ردا على سؤال حول خطط اليونان لدفع مكافأة أعياد ميلاد لأرباب المعاشات في الوقت الذي تخضع فيه لبرنامج إنقاذ.

وقال شيوبله الذي يتخذ منذ وقت طويل موقفا متشددا تجاه اليونان إن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي طُلب منهم إبداء الرأي فيما إذا كانت تلك الخطوة متماشية مع التزامات أثينا أم لا.

وتابع “الإجابة المبدئية هي “لا”. إذا لم نلتزم بالقواعد فإن منطقة اليورو ستنهار” مضيفا أن هيكل منطقة اليورو كان يجب أن يتغير. (REUTERS)

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