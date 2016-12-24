أردوغان و بوتين يرحبان ” بتنفيذ عمليات الإجلاء من مدينة حلب “

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المسألة السورية، وعملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة “أندريه كارلوف”، في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن مصادر في الرئاسة التركية، أن “الزعيمين أعربا عن ترحيبهما بتنفيذ عمليات الإجلاء من مدينة حلب التي جاءت نتيجة جهود مشتركة للبلدين”.

كما أكد أردوغان وبوتين “أهمية العمل المشترك بخصوص تعميم وقف إطلاق النار في عموم سوريا”، وفق ذات المصادر.

وأعرب الرئيسان أيضاً، عن ترحيبهما بالتعاون في التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير “كارلوف”.

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