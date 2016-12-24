أرسنال يخطط لتسريح أوزيل و سانشيز و تعويضهما بريوس و غريزمان

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن نادي أرسنال الإنكليزي يخطط لانتداب كل من الألماني ماركو ريوس نجم وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني ، و الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني مقابل تسريح نجما الفريق الألماني مسعود أوزيل و التشيلي اليكسيس سانشيز.

وبحسب صحيفة إيلاف ، ينقضي عقد الثنائي “أوزيل و سانشيز” في شهر يونيو من عام 2018 ، حيث رفضا تمديد عقديهما مع النادي بعدما امتنعت الإدارة اللندنية عن تلبية مطالبهما المالية برفع راتبهما الأسبوعي لأكثر من 200 ألف جنيه إسترليني ليصل الطرفان إلى طريق مسدود ، لن يتم تجاوزه إلا بتسريح النجمين و بيعهما بمقابل مالي كبير يحقق لخزينة ” الغينرز” عائداً مالياً يسمح للنادي بإبرام صفقات كبيرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الخيار الأفضل لتعويض الثنائي ” اوزيل و سانشيز” هو بانتداب لاعب الوسط الألماني ماركو ريوس و المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان اللذان يتمتعان بكل المواصفات التي تساعدهما على النجاح مع الفريق اللندني ، ومنحه الإضافة الفنية التي يحتاجها و ملء الفراغ الذي سيتركه مسعود أوزيل وأليكسيس سانشيز ، فضلا عن كونهما لن يطلبان راتبا ضخما كما فعل ثنائي الفريق الحالي .

وأكدت ” ذا صن ” أن نادي أرسنال ومدربه الفرنسي أرسين فينغر بصدد تكرار سيناريو الهولندي روبن فان بيرسي و الفرنسي سمير نصري اللذان رحلا عن “المدفعجية” قبل عام من انقضاء عقديهما عندما انتقلا إلى مدينة مانشستر في عام 2012 ، حيث لعب الأول مع “اليونايتد” والثاني مع “السيتزن” بسبب حصولهما على راتب أعلى.

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