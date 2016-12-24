ألمانيا : تزايد شعبية اليمين الشعبوي الألماني بعد اعتداء برلين

اظهر استطلاع راي انجز بعد الاعتداء الجهادي في برلين، ان شعبية اليمين الشعبوي الالماني ارتفعت مع أكثر من 15 بالمئة من نوايا التصويت.

وبحسب الاستطلاع الذي انجزه معهد انسا، فان حزب البديل لألمانيا حصل على 15.5 بالمئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية للعام 2017، اي بزيادة 2.5 نقطة عن الاسبوع الماضي. وهي اعلى نسبة سجلها هذا الحزب المناهض للهجرة والاسلام منذ شهر ايلول/سبتمبر، الفترة التي شهد فيها تراجعا.

في المقابل تراجع حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل بـ1.5 نقطة، مع نوايا تصويت نسبتها 31.5 بالمئة. كما خسر الحزب الاشتراكي الديموقراطي عضو الائتلاف الحاكم، نقطة مع نوايا تصويت نسبتها 20.5 بالمئة.

واتهم الحزب الشعبوي ميركل بانها فاقمت مخاطر الاعتداءات الاسلامية بسياستها السخية في استقبال اللاجئين الذين وصل نحو مليون منهم الى المانيا في 2015 و300 الف في 2016. وقال مسؤول في الحزب في تغريدة “انهم قتلى ميركل” ما اثار جدلا شمل ايضا حزبه.

في المقابل نأى ألكسندر غولاند وهو مسؤول آخر في الحزب بنفسه عن هذا الموقف واعتبر انه “من الخاطئ القول ان يدي ميركل ملطخة بالدماء” لأنه “لا يمكن تحميل المسؤولية لشخص واحد”.

وبصرف النظر عن الاعتداء نفسه، فان ما وقع كشف وجود سلسلة ثغرات في نظام المراقبة الامنية للإسلاميين في المانيا وفي اجراءات اللجوء.

يشار الى ان منفذ الاعتداء انيس العامري الذي قتل بيد الشرطة الايطالية الجمعة في ميلانو، كان رفض طلبه اللجوء في المانيا في حزيران/يونيو من دون ان يتم طرده. (AFP)

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