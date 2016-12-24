ألمانيا : وزير الداخلية يرفض اتهام الأمن بالفشل في التعامل مع اعتداء برلين

قال توماس دي ميزير، الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، “حتى الآن لا يوجد على المستوى القانوني، إمكانية كافية لمراقبة كل شخص خطير على مدار الساعة”.

وأعرب دي ميزير، في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” عن اعتقاده بأنه وضع استنتاج نهائي للواقعة لن يكون شيئا جادا في اللحظة الراهنة ” فبطبيعة الحال سنعالج الواقعة بكل تفاصيلها وسنطرح تقريرا خاصا بها”.

يشار إلى أنه في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات مساء يوم الاثنين الماضي، تعرضت الشرطة الألمانية لانتقادات بأنها أغفلت، قبل وقوع الاعتداء مباشرة، إشارات مهمة عن المنفذ المحتمل له، والذي ظل تحت رقابة سلطات الأمن على مدار أشهر لأنها كانت تصنفه على أنه من الأشخاص الخطرين. (DPA)

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