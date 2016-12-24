أمريكا : امرأة حامل تجمع تكاليف جامعتها ببيع اختبارات حملها الإيجابية !

قامت امرأة حامل، في ولاية فلوريدا الأميركية، بتجميع ثروة صغيرة عن طريق القيام بشيء مقزز بعض الشيء، ولكننا نقوم به على أي حال، ألا وهو التبول.

هذه المرأة، التي تريد الحفاظ على عدم الكشف عن هويتها، نشرت مؤخراً إعلاناً على “كريغزلست”، كتبت فيه أنها حامل في شهرها الثالث وأنها تبيع اختبارات حملها الإيجابية بـ25 دولاراً أو اثنين بـ35 دولاراً، إذا كان المشتري سيقطع مسافة تفوق 100 كيلومتر للوصول إليها.

وبحسب ما اوردت صحيفة هافينغتون بوست بنسختها العربية ، بعد ذلك، تمت إزالة عرضها، فيما ادعى صحفي من قناة WJAX التلفزيونية، أنه زبون والتقى البائعة، التي وافقت على منحه مقابلة إذا تم الحفاظ على سرية هويتها.

إذ قالت للمُراسل: “أنا طالبة في الكلية، وفي حاجة إلى كل هذا المال لدفع تكاليف دراستي، بالنسبة لي كان قراراً بسيطاً”. وأضافت أنها كانت تتمكن من الوصول إلى ربح قدره 200 دولار في اليوم الواحد.

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