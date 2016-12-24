إبراهيموفيتش : لو فزت بالكرة الذهبية سأهديها إلى ميسي

يكن العملاق السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، احتراما كبيرا للنجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي زميله السابق في صفوف برشلونة الإسباني، وذلك على الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها مع البرغوث في ملعب كامب نو.

ولعب إبراهيموفيتش مع ميسي في برشلونة لمدة موسم واحد 2009-2010، قبل أن يغادر السويدي النادي الكتلوني بعد خلافات حادة مع المدرب بيب غوارديولا.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، يرى النجم السويدي أن ميسي يبقى دائما مرشحا وبقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي خسرها البرغوث لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة “إسبن” العالمية بنسخها الأرجنتينية: “إذا حصلت في هذا العام أو في أي موسم آخر على جائزة الكرة الذهبية، فإنني سأقدمها شخصياً في اليوم التالي إلى ليو ميسي”.

وخسر ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 بحسب التصويت الذي أجرته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، لمصلحة رونالدو الذي قدم عام رائع توج خلاله بلقبي مسابقة دوري أبطال أوروبا مع ناديه ريال مدريد وكأس أوروبا مع منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه.

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