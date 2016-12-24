إطلاق هاتف ذكي يشغل الكاميرا بـ ” ابتسامة “

أطلقت شركة غيغاست هاتفاً ذكياً جديداً بتجهيزات أساسية وتكلفة منخفضة. وأوضحت الشركة الألمانية أن جهاز GS160 يزخر بشاشة قياس 5 بوصة تعمل بتقنية الوضوح الفائق، ويدعم تقنية الاتصالات “إل تي إمع بطاقتي اتصال “سي آي إم”.

وتروج شركة غيغاست للهاتف الذكي الجديد، الذي يبلغ سُمكه 9.5 ملم ولا يزيد وزنه على 139 غراماً، من خلال البطارية القابلة للاستبدال بسعة 2500 مللي أمبير/ساعة.

ويوجد على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد مستشعر بصمة الأصابع، والذي لا تقتصر وظائفه على إلغاء قفل الجهاز فحسب، بل يمكن استعماله للتحكم في الوظائف الأخرى مثل استقبال المكالمات الهاتفية.

ويتيح هاتف غيغاست GS160 للمستخدم إمكانية فتح التطبيقات من خلال رسم ما يصل إلى ثمانية حروف على الشاشة، وهي الوظيفة التي تعرف باسم Smart Draw، كما يمكن تحديد إيماءات معينة أو حتى ابتسامة لتشغيل الكاميرا، التي تعمل بدقة 13 ميغابكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج رباعي النوى ميدياتيك MT6737 وذاكرة وصول عشوائي بسعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية. ومن ضمن التقنيات اللاسلكية المتوفرة في جهاز غيغاست الجديد تقنية البلوتوث 4.0 وشبكة n-WLAN اللاسلكية، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل أندرويد 6.0 دون تغيير إلى حد كبير.

وأعلنت الشركة الألمانية أن سعر الهاتف الذكي GS160 الجديد يبلغ 150 يورو. ( DPA )

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