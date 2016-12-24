ابتكار ألواح بلاط سحرية تجعل المنازل تختفي في محيطها

ابتكر عالم إيطالي ألواح بلاط ذكية يمكن التحكم بأشكالها وألوانها عن طريق الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، لتظهر وكأنها جزء من محيطها.

وتمثل كل بلاطة إلكترونية مضيئة شاشة تعمل باللمس، ويمكن عن طريق التحكم بها بالهواتف أو الاجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر تغيير ألوانها وأشكالها وشدة الضوء الصادر عنها، وفي حال تم تركيب عدة ألواح إلى جانب بعضها البعض، يمكن الحصول على شاشة عرض سينمائية متكاملة.

ويمكن أن تغير هذه الألواح مفهوم التصميم في المستقبل، فهي ليست بحاجة إلى الطلاء أو الديكور، حيث يمكن تغيير ألوان الجدران وأشكالها حسب الرغبة، ودون الحاجة إلى إعادة طلائها من جديد كما جرت العادة بحسب موقع ديجيتال آرتس.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تماثل مساحة كل بلاطة قياس ورقة A3، وكل منها مدعومة بمصدر داخلي للطاقة، ويمكن تغيير ترتيب هذه الألواح لتغطية جدران الغرف والسقف والأرضيات بشكل جزئي أو كلي، كما يمكن استخدامها في تغطية المبنى من الخارج للتمويه.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من البلاط لا يتوفر في الأسواق حتى الآن، إلا أن المنتجين يأملون أن يكون متاحاً بكميات كبيرة في حلول عام 2020، خاصة بعد أن تلقى المشروع منحة ضخمة ودعماً من العديد من الشركات الإيطالية والأوروبية.

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