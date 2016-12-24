اعتذرا على فعلتهما .. ألمانيا : تصرف غير مسؤول أدى إلى فوضى عارمة يتسبب بتغريم لاجئين سوريين

وقف شابان سوريان أمام محكمة في دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين بألمانيا، لقيامهما العام الماضي بالتسبب بفوضى كبيرة في المطار، حيث كانا ينويان التوجه لمايوركا الإسبانية.

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن “صبري . م” و “حسن. أ” قاما على عجالة بضغط زر الطوارئ لتفتح الأبواب إلى المنطقة الأمنية ما أدى إلى إخلاء الرصيف A و C، وإقفال وإلغاء “البوردينغ”.

وقامت الشرطة بعد ذلك بالتفتيش والبحث عن أي مشتبه بهم إلى أن تمكنت من القبض على السوريين قبل صعودهما للطائرة.

ووجه للاثنين تهمة سوء استخدام إجراءات الطوارئ، وعلق صبري على ما حدث بالقول : “أردنا أن نصل للطائرة بسرعة لذلك ضغطنا على الزر”، أما حسن فقال : “كنا ذاهبين باتجاه الطائرة وأثناء ذلك ألقت الشرطة القبض علينا”.

وبدلاً من ذهابهم إلى شاطئ “بالرمان” الشهير في مايوركا، انتهى الأمر بهم في يد أمن المطار، وسحبت بطاقات سفرهم وألغيت رحلتهم.

واعترف الشابان للقاضي بذنبهما واعتذرا عما بدر منهما، وأقنعهما القاضي بسحب الاحتجاج على الغرامة التي فرضت عليهما (600 يورو)، وإلا فإنها ستصبح أكبر.

وقال القاضي : “نحن مهددون من قبل إرهابيين .. ما فعله الشابان لم يكن مضحكاً على الإطلاق”.

عكس السير