الأوروغوياني كافاني أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لعام 2016

اختارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المهاجم الأوروغوياني #إدينسون_كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان كأفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لعام 2016.

وجاء اختيار كافاني لتتويجه بهذا اللقب الفخري نظير العروض الفنية القوية التي قدمها مع النادي الباريسي هذا الموسم ، خاصة بعد رحيل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن حديقة الأمراء ليعود كافاني إلى مركزه الأصلي كمهاجم صريح بدلا من تواجده في مركز الجناح إبان تواجد السلطان السويدي في التشكيلة الأساسية للفريق الأعوام الماضية .

هذا وسجل كافاني 36 هدفا خلال 61 مباراة رسمية، خاضها على الصعيدين المحلي و القاري في عام 2016 ، منها 12 هدفا في النصف الثاني من الموسم المنصرم خلال 28 مباراة بمعدل بلغ 0.42 هدفا في المباراة الواحدة قبل أن يرتفع هذا المتوسط إلى 1.05 هدفا في المباراة خلال الموسم الحالي بعدما بلغ رصيده التهديفي 24 هدفا خلال 23 مباراة رسمية ، و هو المعدل الذي يؤكد تحرر كافاني من هيمنة زلاتان ابراهيموفيتش الذي رحل إلى نادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المنصرم.

و في بطولة الدوري الفرنسي نجح كافاني في التوقيع على 18 هدفا خلال 17 مباراة ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق 5 أهداف عن مطارده الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم اولمبيك ليون.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، بهذه الأرقام التهديفية يتجه كافاني لإنهاء الموسم كأفضل هداف وأحسن لاعب في الدوري الفرنسي ، خاصة في حال قاد النادي الباريسي للحفاظ على لقبه المحلي للموسم الخامس على التوالي و لأول مرة بدون “السلطان السويدي” منذ عام 2012.

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