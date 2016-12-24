السلطات النيجيرية تصادر ” أرزاً بلاستيكياً “

أعلنت مصلحة الجمارك في مدينة لاغوس، كبرى مدن #نيجيريا، أن السلطات صادرت كمية ضخمة من “الأرز البلاستيكي”، اتهمت من وصفتهم برجال أعمال معدومي الضمير بتهريبها إلى داخل البلاد.

وعلق هارونا مامودو رئيس المصلحة على هذا الحدث قائلا: “إنه كان من المقرر بيع الأرز المزيف في الأسواق في موسم الأعياد”.

وأضاف: “الأرز بات لزجا جدا بعد غليه، والله وحده يعلم ما الذي كان سيحدث لو أكله الناس”.

وبحسب ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، لم يتضح من أين جاءت أكياس الأرز المصادر، ولكن كان قد تم العثور على هذا النوع من الأرز في الصين العام الماضي.

وتجري تحقيقات لمعرفة الحجم المباع فعلا من هذا الأرز المهرب ، كما دعا مسؤول جمركي “المخربين الاقتصاديين الذين يرون في موسم أعياد الميلاد فرصة لممارسة نشاطهم غير القانوني إلى الكف عن أعمالهم الشائنة”

يذكر أن الأرز من أكثر المواد الغذائية المطلوبة في نيجيريا.

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