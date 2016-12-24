الـ ” فيفا ” يبحث في سبل تحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام

كشف مدير التطوير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماركو فان باستن ان الاتحاد يبحث في اتخاذ اجراءات لتحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام، وذلك في مقابلة صحافية السبت.

وقال النجم والمدرب الهولندي السابق في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية ، ان الفيفا قد يتبع الخطوات المطبقة في رياضة الركبي حيث يسمح فقط لقائد الفريق بالتحدث الى الحكام.

وقال “ثمة العديد من اللاعبين الذين يشكون حاليا خلال المباراة”، مضيفا “انا واثق من ان سلوك اللاعبين يمكن ان يكون افضل. نحن نبحث في اعادة وضعه على السكة الصحيحة”.

وردا على سؤال حول امكان الاستفادة من الركبي، قال “اعتقد بأننا نستطيع ان نتعلم من كل رياضة، ويمكن كل رياضة ان تتعلم منا، لكن علينا مواجهة هذه المشكلة”.

اضاف “هذا ما يجب علينا القيام به لمساعدة الحكام. نحاول الوصول الى منتج جيد، دينامي ومثير، الا انه يكون ايضا نزيها”.

و اكمل “ثمة الكثير من المشاعر والانفعالات في اللعبة وهذا أمر جيد، لكن علينا ضبطها كذلك”.

وكان الفيفا عين في ايلول/سبتمبر 2016، الهولندي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات وجائزة افضل لاعب في العالم مرة واحدة، مسؤولا عن “كافة المجالات الفنية من الابتكار التكنولوجي في كرة القدم الى مجال التحكيم”.

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