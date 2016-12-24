بالفيديو .. أب فيتنامي ينقذ طفليه من أمام سيارة مسرعة بخفة كبيرة

في مشهد يبدو كما لو أنه مأخوذ من فيلم هوليوودي، قام ميكانيكي دراجات هوائية بإنقاذ طفيله من هول سيارة مسرعة كادت أن تقضي عليهما، في خفة ومشهد قد لا يصدق.

وقد أظهر فيديو كيف أن الرجل أمسك بطفليه من مسار المركبة المسرعة، وانسحب بهما للوراء إلى بر الأمان في أقل من الثانية ، وقد لفت فعله الشجاع والخيالي الآلاف من مستخدمي الإنترنت الذين أشادوا بالرجل وشبهوا ما قام به بنجوم سينما الأكشن.

ووفق ما اوردت قناة العربية ، فقد كان والد الطفلين يجلس القرفصاء يصلح في إحدى الدراجات بمحله، في حين كان الولدان يمرحان بجواره على الشارع ، ويبدو أن الرجل انشغل عن أولاده أثناء عمله، عندما عبر الطفلان الرصيف، ليلتفت فجأة باتجاههما.

وبثوان، كان الأب قد ركض ليأخذ طفليه بعيدا بين يديه، عن السيارة المجنونة ، و شوهدت بعدها بأقل من ثانية السيارة المسرعة وهي تعبر بمسافة قد لا تزيد عن بوصات معدودات عن موقع الطفلين، لتتحطم السيارة ذات اللون الأزرق في المرآب الذي اصطدمت به.

عكس السير