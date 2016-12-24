بلجيكا ترحب بقرار أممي لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

رحبت بلجيكا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وضع آلية دعم لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني في سوريا.

ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، في بيان صحفي يوم الجمعة، القراربـ”الخطوة الهامة والملموسة لمنع الإفلات من العقاب عن جرائم وحشية ارتكبت في سوريا”.

وينص القرار الأممي الذي تقدمت به بلجيكا بالاشتراك مع ليشتنشتاين، واعتمدته الجمعية العامة أمس الخميس، على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا. (ANADOLU)

عكس السير