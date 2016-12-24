ترامب معلقاً على قرار الاستيطان : الأمور ستختلف بعد 20 كانون الثاني

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الجمعة، في تعقيبه على قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان، “إن الأمور ستختلف بعد 20 يناير (موعد تسلمه للسلطة)”، في إشارة إلى رفضه للقرار.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، وحظي بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن عن التصويت.

وأمس الأول الخميس، دعا ترامب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى استخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار. الأمر الذي لم يتحقق اليوم خلال التصويت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن “الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب، ممارسة ضغوطًا لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار ينتقد الاستيطان بعد أن علمت أن إدارة أوباما، تعتزم السماح بصدور القرار”.

ودعا قرار مجلس الأمن، إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، معارضة بلادها مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت عقب التصويت إن بلادها “دوما ترى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل”. (ANADOLU)

عكس السير