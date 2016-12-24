دمشق : النظام يقصف ” نبع الفيجة ” .. و يتهم الفصائل المعارضة بتسميم المياه ( فيديو )

قطعت ميليشيات بشار الأسد يوم أمس الجمعة “مياه الفيجة” عن العاصمة دمشق، واتهمت الفصائل المعارضة بسكب الوقود فيها وتسميمها.

وكانت طائرات النظام شنت عدة غارات على الفيجة وبسيمة، مستهدفة منشأة عين الفيجة ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، وتلوث المياه بسبب المواد الموجودة داخل المضخات.

وزعم النظام الذي يسعى لإجبار أهالي ومقاتلي المنطقة على التسوية أو التهجير أسوة بمناطق أخرى في ريف دمشق، أن الفصائل المعارضة قامت بتسميم المياه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسات، إن المياه القادمة عبر أنابين من وادي بردى جرى قطعها عن العاصمة (من قبل النظام) على أن تبقى مقطوعة لنحو 3 أيام قادمة، في حين نفت الفصائل المتواجدة في منطقة وادي بردى صحة ما ادعته قوات النظام، وأن ادعاءاته لا صحة لها ولم يقم أي مقاتل من الفصائل بسكب أية مواد في المياه، وأكدت أن سلطات النظام تخلق لقواتها أسباباً كاذبة لتبرير عمليتها العسكرية في قرى وبلدات وادي بردى.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام، بمشاركة ميليشيات حزب الله بحسب تأكيدات ناشطين في ريف دمشق، قصفت بصواريخ أرض أرض قرية بسيمة في وادي بردى، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة مع الفصائل المعارضة، في محاولة للتقدم في المنطقة.

عكس السير