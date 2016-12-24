رسالة من بوتين لترامب : آمل أن نتمكن من استعادة إطار التعاون الثنائي

أفادت نسخة من رسالة نشرها فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث بالرسالة إلى ترامب هذا الشهر وسعى فيها إلى التعاون الثنائي وإيجاد “مستوى جديد” من العلاقات الأمريكية الروسية.

ووفقاً لفريق ترامب الانتقالي فقد كتب بوتين يوم 15 ديسمبر (كانون الأول)، قائلاً “آمل .. أن نتمكن من خلال التصرف بشكل بناء وعملي أن نتخذ خطوات حقيقة لاستعادة إطار التعاون الثنائي في مجالات مختلفة بالإضافة لرفع مستوى التعاون على الساحة الدولية إلى مستوى نوعي جديد”. (AFP)

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